Genoa, tutti insieme per il momento della verità. Arriva il Cagliari

Arriva il momento decisivo per il Genoa, costretto a vincere a Marassi contro il Cagliari per mantenere il margine sull’Empoli

Non posso esserci più scuse per il Genoa. E sopratutto non esistono più margini d’errore. La partita contro il Cagliari rappresenta il momento clou di tutta una stagione, nata in maniera positiva e proseguita invece malissimo. I rimpianti sono alti. Troppi i punti di margine del Grifone buttati al vento a furia di prestazioni negativa. Partita anche episodiche, basti pensare al rigore fallito da Sanabria contro la Roma al 95°, che avrebbe a quest’ora regalato due lunghezze in più.

Prandelli ha presentato la gara sottolineando la tenacia dei suoi: «La squadra stessa, consapevole del momento, ha chiesto il ritiro anticipato. Siamo preparati e concentrati e tutto dipende da noi». Poi una chiosa sui tifosi, pronti a riempire Marassi per dare la spinga necessaria: «Sanno cosa fare, è la loro squadra, la loro maglia. L’ambiente sarà quello giusto, ne sono sicuro».