Gerson-Dinamo Mosca, frenata! Giocatore non ancora convinto

Ci sarebbe una frenata nella trattativa tra Roma e Dinamo Mosca per Gerson: il calciatore giallorosso non sarebbe ancora convinto

Come riportato da Tuttomercatoweb, benché si sia trovato l’accordo tra Roma e la Dinamo Mosca per il trasferimento di Gerson in Russia, non sarebbe stata ancora trovata la fumata bianca.

Infatti, il giocatore giallorosso non sarebbe ancora convinto né nella destinazione e né della proposta economica. Il calciatore, in considerazione della lunghezza del calciomercato, vorrebbe prima valutare altre proposte.