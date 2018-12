Ghoulam carica il Napoli: «Non è finita qua, dobbiamo rialzarci»

«Non è finita qua», Faouzi Ghoulam dà coraggio al Napoli dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Liverpool: ecco le sue parole

Napoli fuori dalla Champions League: retrocessione in Europa League per la formazione di Carlo Ancelotti, ko 1-0 contro il Liverpool. Ecco l’analisi di Faouzi Ghoulam: «Non è stata una partita facile, hanno iniziato con un pressing molto alto. Dopo aver segnato, hanno fatto il loro gioco di velocità e ripartenza. Ci dispiace, abbiamo fatto un girone straordinario».

Prosegue l’esterno sinistro algerino ai microfoni di Sky Sport: «Non è finita qua, dobbiamo rialzarci: ci aspettano tante gare in Serie A e in Europa League, ci dispiace per i tifosi. In tanti all’inizio ci davano per condannati, ma abbiamo lottato fino alla fine».