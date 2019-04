Marco Giampaolo ha commentato la sconfitta con il Torino e ha parlato dell’ennesima sconfitta contro Mazzarri

Marco Giampaolo ha perso 5 confronti su 9 contro Walter Mazzarri. Oggi l’ultimo ko con la sua Sampdoria, per 2-1, con doppietta di Belotti e gol di Gabbiadini. L’allenatore della Sampdoria è stato stuzzicato sull’argomento, in conferenza stampa: «Mister, lei e Mazzarri siete entrambi ottimi allenatori: come si spiega che in nove confronti non sia mai riuscito a batterlo, mentre lui ha già vinto cinque volte?» la domanda dei giornalisti.

Questa la risposta dell’allenatore della Sampdoria, in tono scherzoso: «Evidentemente non è vero che siamo entrambi bravi, lui sarà migliore di me…».