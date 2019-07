Giampaolo Milan, comincia oggi la nuova era: il neo tecnico rossonero ha due obiettivi per la prima stagione

Scatta quest’oggi, con la conferenza stampa di presentazione da parte di Marco Giampaolo, la nuova stagione del Milan. Che da domani inizierà a lavorare in vista del campionato, dato che i rossoneri sono stati esclusi dall’Europa League. Un’annata in cui il neo tecnico avrà due importanti obiettivi da raggiungere.

Il primo è quello di convincere, alla prima esperienza in una grande squadra. A cui trasmettere il proprio credo calcistico, fatto di possesso palla e tanta tecnica, pur nel contesto di una rosa giovane e in divenire. Il secondo, però, resta quello di vincere. Non inteso magari come sollevare al cielo un trofeo, ma quantomeno raggiungere il traguardo da tutti auspicato: quel quarto posto con vista sulla prossima Champions League.