Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia della partita contro il Parma. Le sue parole

Vigilia di Parma–Sampdoria per Marco Giampaolo. L’allenatore dei doriani ha parlato in conferenza stampa presentando così il match: «Il Parma è un avversario ancora alla ricerca l’aritmetica salvezza, ma l’ha quasi raggiunta. È una neo promossa che ha saputo fare un buon lavoro. Il merito va all’allenatore e alla programmazione. Mi aspetto un Parma motivato, perché poi quando devi raggiungere la salvezza lo sei. Poi vedremo che partita sarà».

Prosegue Giampaolo: «Caprari sta meglio. Non so se domani partirà dall’inizio o a gara in corso. Dubbi di formazione? Mancano quattro partite e sceglierò di volta in volta chi schierare. Cambierò per capire, dal portiere all’attaccante – riporta sampnews24.com – La Sampdoria ha fatto più del suo. Giocare per l’Europa sarebbe stato qualcosa di straordinario. Abbiamo alzato l’asticella perchè pensavamo potesse rappresentare un motivo di crescita per la squadra. Un po’ l’ho forzata, un po’ ho avuto la sensazione di starci dentro, non ho bluffato su quello che era il percorso della squadra».

