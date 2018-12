Giampaolo fa la conta: «Barreto c’è, Defrel anche. Col Parma al 100%»

Le parole di Marco Giampaolo in conferenza stampa, domani pomeriggio Sampdoria-Parma: chi recupera il tecnico?

Domani pomeriggio si giocherà Sampdoria-Parma, pochi minuti fa Marco Giampaolo ha presentato la sfida in conferenza stampa. Il tecnico della Sampdoria fa la conta degli infortunati e dei disponibili per domani: «Defrel è recuperato, sta bene. Per vincere le nostre partite abbiamo bisogno della qualità di tutti. Ramirez e Saponara, uno gioca e l’altro giocherà: ho fiducia in entrambi, stanno bene e vanno contestualizzati alla partita. Bereszynski ovviamente non sarà della partita e al suo posto ci sarà Sala, un giocatore di cui ho molta fiducia. Barreto si è allenato con il gruppo e sarà a disposizione, quindi tornerà a giocare. Regini oggi farà minuti con la Primavera, ma è recuperato».

Prosegue Giampaolo, presentando la sfida di campionato in programma domani con il Parma: «L’immagine più bella dell’ultimo periodo è quella del gol di Saponara che ha rappresentato arte e poi l’esultanza con tutta la squadra, panchina compresa a festeggiare insieme. In Lazio-Samp c’è stato di tutto: buona qualità di palleggio, buona personalità, voglia di soffrire e spirito di squadra. Abbiamo dato continuità ai nostri risultati, sfatando anche un campo che nelle ultime stagioni ci aveva portato male. L’avversario di domani ha avuto un avvio di stagione molto positivo, vincendo gare importanti su campi difficili. Sarà una gara difficile, da affrontare con calma, restando concentrati sulle palle inattive. Dovremo giocarla al cento per cento».