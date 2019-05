Le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia della sfida con l’Empoli. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: «Lo spirito deve essere sempre quello giusto. Anche domenica scorsa la squadra ha giocato in maniera seria. Hanno lavorato bene, con responsabilità. Nei comportamenti settimanali e giornalieri la squadra dimostra sempre di avere senso del dovere e del rispetto. È il solito mantra che ripeto ai calciatori: essere professionali, il rispetto per la maglia, per i tifosi, il rispetto della propria immagine, la possibilità di migliorare la classifica dello scorso anno».

Prosegue mister Giampaolo: «È una soddisfazione pensare che il Genoa faccia il tifo per noi. La butto sull’ironia perché è così che bisogna prenderla – riportano i colleghi di sampnews24.com – Se dovessi dare peso alla domanda mi offenderei per me e per la squadra. Sarebbe un’offesa e un insulto paventare l’idea che si perda apposta. L’aspetto professionale è al di sopra di ogni sospetto. Questo fa parte della mia cultura, di quello che mi hanno insegnato. Queste sono cose che mi rimbalzano. Pensare che i genoani facciano il tifo per la Sampdoria può essere motivo di soddisfazione»

