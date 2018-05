Vissel Kobe, il neo acquisto Iniesta: «Voglio lo scudetto»

L’ex stella del Barcellona Andres Iniesta ha parlato durante la sua presentazione allo stadio Noevir come nuovo acquisto dei giapponesi del Vissel Kobe

Dopo 16 anni è terminata l’avventura di Andres Iniesta al Barcellona. Dal 2002 fino alla settimana scorsa, ‘Don Andres’ ha mostrato al mondo le sue enormi qualità con la maglia azulgrana, dove ha collezionato 647 presenze condite da 54 reti. Il 24 maggio è iniziata ufficialmente per il metronomo iberico una nuova avventura: i giapponesi del Vissel Kobe infatti hanno rilevato il suo cartellino per fargli tentare l’esperienza asiatica. Il club di Kobe (città nell’isola di Honshu posta a sud dell’arcipelago nipponico) è stato rilevato nel 2014 dal gruppo Rakuten, non a caso primo sponsor del Barcellona.

Allo stadio Noevir erano presenti per la sua presentazione oggi quasi ottomila persone, con grande atmosfera di festa nell’aria. Ecco un estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’ormai ex asso blaugrana (che sarà presente anche all’imminente Mondiale di Russia tra i convocati del ct Julen Lopetegui): «Sono arrivato da due giorni in Giappone e sono rimasto colpito per la calorosa accoglienza. Sono qui per giocare e imparare, spero di dare il mio contributo alla crescita del club con l’obiettivo di aiutare la squadra a crescere. Aspiro al massimo, a vincere il campionato».