Le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle sfide di Coppa Italia tra Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina

Nessuna decisione ufficiale da parte del Giudice Sportivo in merito alla sfida tra Milan e Lazio di Coppa Italia. Ancora grandi polemiche per i cori razzisti piovuti addosso a Kessie e Bakayoko nel corso della sfida e anche prima della gara, ad opera dei tifosi laziali. Il Giudice Zampone ha deciso di rinviare ogni decisione sulla gara. Un turno di squalifica per Pezzella della Fiorentina, da scontare naturalmente nella prossima stagione.

Questo il comunicato del Giudice: «Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistitoo da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre decisioni, in relazione anche al comportamento dei sostenitori, e comunque in attesa del ricevimento degli elenchi di gara».