Giulini: «Euro U21? Barella avrà qualche giorno in più di vacanza»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato dell’eliminazione dell’Italia dagli Europei Under 21 e di Barella

Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’eliminazione dell’Italia dall’Europeo Under 21 e per parlare di Barella.

EURO UNDER 21 – «Mi dispiace per la fine dell’avventura in Under21, perché era un’Italia che meritava di andare avanti, peccato aver sbagliato la partita con la Polonia, però è stato comunque un bell’Europeo. Sicuramente Nicolò avrà qualche giorno in più di vacanza avendo giocato fino all’altro ieri».

INTER – «Novità? Nessuna».

CEPPITELLI – «Abbiamo rinnovato oggi il nostro capitano, ci apprestiamo a ritrovarci tutti ad Aritzo l’8 di Luglio».