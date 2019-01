Non solo CR7: l’elenco dei vincitori dei Globe Soccer Awards 2019

L’elenco di tutte le personalità premiate ai Globe Soccer Awards 2019 di Dubai: Cristiano Ronaldo miglior calciatore della passata annata, Deschamps miglior allenatore, poi…

Non solo Cristiano Ronaldo: oggi a Dubai (tra poche ore, quando lì sarà sera) presso il Madinat Jumeirah Hotel, saranno tanti i premiati con i Globe Soccer Awards, i primi premi dell’anno riservati ai protagonisti della passata stagione. L’attaccante della Juventus, come noto, sarà il vincitore per la quinta volta (la terza di fila) del premio quale miglior giocatore dell’anno (aveva già vinto nel 2011, 2014, 2016 e 2017): una magra consolazione dopo aver visto sfuggire il Pallone d’Oro e il The Best FIFA appena pochi mesi fa. A premiare il portoghese sarà Didier Deschamps: il commissario tecnico della Francia campione del mondo, a sua volta, sarà poi premiato come miglior allenatore del 2018.

L’Atletico Madrid (rappresentata a Dubai da alcuni dirigenti) è stata invece insignita del riconoscimento come migliore squadra della passata stagione (battute Real Madrid e Liverpool), mentre sarà ancora una volta Jorge Mendes (l’agente di CR7 appunto) ad essere premiato come miglior procuratore dell’anno. L’ex portiere della Roma Alisson, oggi al Liverpool, riceverà il premio come miglior estremo difensore del 2018, mentre otterranno due riconoscimenti alla carriera Fabio Capello e Ronaldo (il Fenomeno brasiliano).