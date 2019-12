Globe Soccer Awards, Hakimi vince il premio miglior giovane giocatore arabo del 2019

Achraf Hakimi ha vinto il premio come miglior giovane giocatore arabo del 2019 in occasione dei Globe Soccer Awards

Importante riconoscimento per il laterale del Borussia Dortmund, Achraf Hakimi. L’incubo dell’Inter in Champions League ha vinto il premio come miglior giovane calciatore arabo del 2019.

Marocchino, classe 1998, il terzino appartiene al Real Madrid, dove tornerà con ogni probabilità a fine stagione.