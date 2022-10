Globe Soccer Awards, Roma in lizza per il premio di miglior club maschile dell’anno

La Roma di José Mourinho in lizza per vincere il premio come miglior club maschile dell’anno alla manifestazione dei Globe Soccer Awards

La Roma di Mourinho, dopo la vittoria della Conference League dell’anno scorso, è in lizza per vincere il premio come miglior club maschile dell’anno ai Globe Soccer Awards.

I giallorossi si contenderanno il riconoscimento con diverse società come Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid.