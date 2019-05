Inter, Godin raggiunge Skriniar e De Vrij: ma per l’anno prossimo la difesa a tre è complicata

A tener banco, in casa Inter, è soprattutto la questione allenatore. Dal cui verdetto dipendono molte delle scelte tattiche della prossima stagione, e di conseguenza molte delle future trattative in sede di mercato. Intanto, però, i nerazzurri si sono già portati avanti con le operazioni: Godin in giornata ha salutato l’Atletico Madrid attraverso una conferenza stampa e, in estate, sbarcherà a Milano.

L’esperto centrale uruguagio andrà così a completare un reparto arretrato tra i più attrezzati d’Europa, insieme alle certezze Skriniar e De Vrij. A prescindere dalla prossima guida tecnica, allora, tenere in panchina uno dei tre sarebbe quasi delittuoso. Ma, al contempo, lo scenario apre una domanda: si tratta di una svolta tattica che il trio è in grado di digerire? La risposta non è banale, perché – tolto l’olandese – né Godin né Skriniar hanno esperienza in maniera continuativa in una difesa a tre.