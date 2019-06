Gol Barella: il centrocampista porta avanti l’Italia U21 – VIDEO

Nicolò Barella segna il gol delle speranze per l’Italia. Al 44′ della gara con il Belgio, il centrocampista ha messo la palla in rete

Le speranze dell‘Italia U21 per quanto riguarda il passaggio del turno rimangono vive grazie a Nicolò Barella. Il centrocampista ha segnato il gol del vantaggio contro il Belgio in una sfida tutt’alto che semplice per gli azzurri.

Al 44′, dopo una ribattuta, il giocatore del Cagliari ha tirato la palla in porta, mettendo a segno un bel gol. Adesso l’Italia spera ancora nel passaggio del turno.