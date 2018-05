Gol Calhanoglu o autogol Heurtaux? Ecco il responso per il Fantacalcio – VIDEO

L’1-0 del Milan sull’Hellas Verona è gol di Calhanoglu o autogol di Heurtaux? Il responso della Lega Calcio non ha dubbi: ecco cosa succede al Fantacalcio

E’ gol di Calhanoglu o autogol di Heurtaux? Ecco la prima questione spinosa della 36ª giornata del campionato di Serie A che è iniziata con l’anticipo delle 18 tra Milan-Hellas Verona. La formazione rossonera di Gennaro Gattuso passa in vantaggio sugli avversari al minuto 11 del primo tempo grazie ad una splendida azione corale. Suso riceve in profondità dopo il velo di Kessiè e crossa in mezzo con un rasoterra che trova Calhanoglu sul versante opposto, destro a giro di prima intenzione e tocco di Heurtaux che prova un disperato tentativo di salvataggio ma deposita nella propria rete.

Una rete che permette cosi alla squadra di Gattuso di trovare il vantaggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Il responso della Lega Calcio assegna la rete al rossonero Calhanoglu, ritenendo ininfluente la deviazione del difensore dell’Hellas Verona nel tentativo di togliere il pallone dallo specchio della propria porta in salvataggio.