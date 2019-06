Gol Girelli: l’attaccante porta avanti le azzurre contro la Giamaica – VIDEO

Cristiana Girelli porta avanti le azzurre al 12′ di Giamaica-Italia. Il gol dell’attaccante è arrivato su rigore

Inizia bene il match contro la Giamaica per l’Italia. Le azzurre sono passate in vantaggio dopo 12 minuti grazie al gol di Cristiana Girelli, che ha segnato su rigore.

L’attaccante della Juventus Women è stata scelta da Bertolini per battere il penalty assegnato al 10′. La numero 10 aveva sbagliato angolo, facendosi parare il tiro, ma il rigore è stato ribattuto a causa dell’entrata in area di alcune giocatrici. La seconda chance è stata quella buona per la Girelli, che non ha sbagliato, siglando l’1-0 per l’Italia.