Gold Cup verso le semifinali: sorpresa Haiti, ma la favola è Curaçao

Gold Cup verso le semifinali: sorpresa Haiti che estromette ai quarti il Canada, ma la vera favola è Curaçao

La Gold Cup delle sorpresa. Almeno in buona parte. Perché nella notte italiana il Canada, principale outsider degli Stati Uniti per il successo finale insieme al Messico, è stato estromesso ai quarti di finale da Haiti. Che si è è imposta per 3-2 e sfiderà in semifinale, appunto, il Messico.

Gli Stati Uniti, invece, scenderanno in campo tra poche ore. Avversaria Curaçao, che prima di quest’anno non aveva mai vinto una sola partita in Gold Cup. Questa volta, invece, ha deciso di strafare e di qualificarsi addirittura per il tabellone degli scontri diretti. E non è detto che sia finita qui…