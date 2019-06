Golden Boy 2019: chi è l’erede di De Ligt? 100 candidati che diventeranno 20. In palio il premio di miglior Under 21 del pianeta

20 ottobre. Questa la data in cui verrà assegnato il Golden Boy 2019: il premio, giunto alla sua diciassettesima edizione, che premia il miglior Under 21 del globo. Chi vota? 40 giornalisti scelti dalle redazioni dei migliori giornali europei. Nel 2018 fu Matthijs de Ligt ad affermarsi, questa volta potrebbe essere il turno di un talento italiano: uno come Zaniolo o Kean per esempio. Già ufficiale la lista dei 100 candidati che, mese dopo mese, sarà scremata fino alla top 20.

Golden Boy 2019: i candidati italiani

Domenico Alberto Alberico (Hoffenheim)

Alessandro Bastoni (Inter)

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Moise Kean (Juventus)

Pietro Pellegri (Monaco)

Luca Pellegrini (Roma)

Andrea Pinamonti (Inter)

Alessandro Plizzari (Milan)

Gianluca Scamacca (Sassuolo)

Nicolò Zaniolo (Roma)