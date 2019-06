Gomez rivela: «Io vicino alla Lazio e all’Arabia Saudita»

Il Papu Gomez parla di mercato: l’attaccante dell’Atalanta ha svelato di aver ricevuto offerte importanti dalla Serie A e non

Da Ibiza, dove si sta riposando in vista della prossima stagione, il Papu Gomez parla del mercato e rivela di aver ricevuto delle offerte importanti, che ha rifiutato. Le parole dell’argentino ai microfoni di Sky Sport.

MERCATO – «È vero che negli ultimi anni sono stato vicino, per modo di dire, alla Lazio. Sapevo del loro interesse ma io sono sempre stato molto chiaro. Quando siamo andati in Europa League la volevo giocare con l’Atalanta; il secondo anno la Lazio si era qualificata all’Europa League ma io volevo una squadra di Champions. Poi è arrivata un’offerta economicamente molto importante dall’Arabia ma abbiamo deciso con la famiglia che non era il momento di accettarla. Per fortuna, direi, dato che l’ultima stagione è finita con la qualificazione alla Champions League».

GASPERINI – «Il segreto del suo successo? La mentalità che trasmette. Prima l’Atalanta era una isola felice ma che non riusciva ad andare oltre. Con Gasperini c’è una mentalità vincente dove l’Atalanta in ogni campo che va vuole vincere, non si accontenta del pareggino. Poi lui è un maestro, un insegnante di calcio. E poi si lavora tanto e la domenica ne raccogliamo i frutti. La parte tattica poi è fondamentale. Ci sono giocatori che sono forti ma ci hanno messo tanto per entrare nei meccanismi e per questo sono andati via».