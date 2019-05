Gravina: «Atalanta modello per il calcio. L’Empoli saprà risalire in A»

Gabriele Gravina ha parlato del campionato italiano e delle tante sorprese dell’ultima gara: le parole del presidente della Figc

Dal palco del Premio Bearzot, dato oggi al ct Mancini, ha parlato anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. Le sue parole.

ATALANTA – «Un bellissimo risultato, che dimostra come il calcio non sia sempre prevedibile, sempre determinato da grandi dimensioni economiche ma da progettualità e programmazione, l’Atalanta è un modello per il calcio italiano».

FINALE CAMPIONATO – «L’ho seguita con attenzione e mi sono appassionato fino all’ultimo istante, ha segnato l’incertezza del nostro campionato. Dispiace per l’Empoli che ha accarezzato la salvezza più volte ieri sera, ma è una società che sa cosa vuol dire programmare e avrà la forza di risalire».

NAZIONALE – «Nazionale? No, le Nazionali! Abbiamo un periodo intenso, l’Under 17 ha fatto il secondo posto in Europa, l’Under 20, poi parte l’Under 19, la Femminile, la Nazionale A e il campionato Under 21. Il calcio italiano ci impegnerà tutto il mese di giugno».