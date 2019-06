Grecia-Italia e l’inespugnabile Atene: Kean vuole il record – VIDEO

Grecia Italia e l’inespugnabile Atene: Kean vuole il record. Curiosità e statistiche sulla sfida in programma sabato sera

Le qualificazioni ai prossimi campionati Europei entrano nel vivo con l’Italia capolista chiamata a fare la voce grossa girone J. Dopo le vittorie contro Finlandia e Lichtenstein, gli azzurri di Mancini affrontano domani lo scoglio Grecia nel fortino dello Stadio Olimpico di Atene.

La Nazionale italiana ha vinto solo una volta nelle ultime 4 partite disputate nella capitale greca, anche se, in 9 precedenti, hanno perso soltanto in un’occasione. In caso di marcatura, Moise Kean potrebbe diventare il giocatore più giovane a mettere 3 reti a segno con la maglia della Nazionale.