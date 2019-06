Grecia Italia, i gol azzurri valgono un record: l’incredibile dato

Dopo essere andata in gol con Barella contro la Grecia, l’Italia ha segnato un importante record: ecco la statistica

È iniziata in discesa per l’Italia la gara con la Grecia. Già al 23′ gli azzurri sono passati in vantaggio con il gol di Barella, e la rete, oltre a sbloccare il match, vale un record importante per la Nazionale azzurra.

Come riporta Optapaolo, essendo andata in gol contro la Grecia, la Nazionale italiana ha segnato nelle ultime 20 gare di qualificazioni all’Europeo. È la striscia positiva più lunga nella storia azzurra.