Grenier Rennes: ecco cosa lo accomuna con Cristiano Ronaldo

Clement Grenier gioca nel Rennes e ha una cosa di simile col Cristiano Ronaldo di questa stagione.

Clement Grenier, centrocampista del Rennes, ha un particolare primato per quanto riguarda i 5 campionati. Se si guardano le ultime 5 stagioni, è infatti il giocatore ad aver calciato più volte su punizione senza essere mai riuscito a segnare.

Se non dovesse segnare nell’ultimo turno di Ligue 1, Clément Grenier diventerebbe il giocatore dei TOP 5 campionati europei ad aver tentato più punizioni in una stagione, senza segnarne alcuna. Ecco la top 10 degli ultimi 5 anni di questa particolare classifica. #OptaGab pic.twitter.com/2M8pr3Y0Xv — French (@fderiu) May 20, 2019

Ben 28 tentativi per lui in questa stagione senza trovare la via del gol. Al secondo posto, l’italiano Vincenzo Grifo col Friburgo nel 2016-2017. Proprio come Cristiano Ronaldo, non ha ancora segnato su punizione.