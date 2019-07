Guerra totale tra Griezmann e l’Atletico Madrid, anche il legale la porta avanti. Intanto Morata viene confermato dai Colchoneros

Non accenna a fermarsi la battaglia tra Griezmann e l’Atletico Madrid. Avevamo raccontato di come i Colchoneros avessero normalmente convocato per il ritiro il calciatore francese. E l’hanno fatto, solo che l’attaccante, tramite il suo legale. Ha dichiarato come l’eventuale visita tra il campione del mondo e il resto di compagni e tifosi possa causare uno “stress emotivo“.

Sì, perché sicuramente la vicenda sta turbando non poco l’intero ambiente di Griezmann. Nel mezzo di tutta la querelle, l‘Atletico ha ufficializzato Joao Felix che ha “strappato” al francese il numero 7. Per un attaccante che non resterà, un altro che ha giurato amore. È Alvaro Morata: in giornata gli spagnoli e il Chelsea hanno ufficializzato il passaggio dell’ex Juve alla corte di Simeone in maniera definitiva. Da quel lato, almeno, un po’ di tranquillità.