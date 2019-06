Griezmann non ha dubbi: “So dove giocherò la prossima stagione”

L’uno luglio la clausola di Griezmann scenderà a 125 milioni, Barcellona pronto a pagarla. Il francese: «So dove giocherò»

Che Antoine Griezmann lasci l‘Atletico Madrid è una cosa ormai nota da svariate settimane. È stato il calciatore stesso a dichiarare, tramite il sito ufficiale del club, la voglia di affrontare nuove esperienze professionali. Il motivo per cui non si conosce ancora il suo futuro club è prettamente burocratico: attualmente il francese ha una clausola di 200 milioni di euro nel proprio contratto, che dal primo luglio scenderà a 125 milioni.

Per motivi logici, quindi, qualsiasi club aspetterà il primo luglio per fargli sottoscrivere il nuovo accordo. La destinazione è praticamente ormai certa, ed è il Barcellona. Dalle informazioni che giungono sembra che l’attaccante si sia promesso ai blaugrana già in primavera. Ora, tutto è pronto per fargli mettere nero su bianco. Lui, intanto, non pronuncia il nome della sua prossima squadra ma mostra sicurezze: «So dove giocherò la prossima stagione».