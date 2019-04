Guai in vista per Cassano: l’ex Inter denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Guai in vista per Antonio Cassano. L’ex giocatore dell’Inter è infatti indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riporta SportMediaset, i fatti risalgono allo scorso anno, quando Fantantonio venne fermato da una pattuglia della polizia per eccesso di velocità.

L’accusa nei confronti di Cassano è stata portata avanti in seguito al suo comportamento nei confronti dei vigili. Nello specifico, sembra che l’ex blucerchiato sia sceso dalla sua vettura e che abbia strappato dalle mani di un agente il libretto delle multe. Pietro Bogliolo, il legale di Cassano, ha già fatto ricorso. Nuovi sviluppi arriveranno nei prossimi giorni.