Alberto Galassi, avvocato membro del cda del Manchester City ha parlato a Sky Sport 24

Guardiola–Juve. Un binomio che sta facendo impazzire i tifosi bianconeri, assolutamente su di giri per un possibile arrivo a Torino del tecnico catalano. A Sky Sport 24 è intervenuto l’avvocato Galassi, membro del cda dei Citizen, che ha fatto chiarezza sul futuro dell’attuale mister del Manchester City. Di seguito le sue parole.

«Siamo al ridicolo. Non capisco perchè la parola di Guardiola non basti a smentire queste voci che circolano sul possibile approdo di Pep alla Juve. Sono tutte falsità, anzi mi meraviglio che alcuni organi di stampa abbiano ripreso queste speculazioni illudendo i tifosi della Juve. Guardiola rimane assolutamente con noi».

L’avvocato ha aggiunto: «La volontà dell’allenatore è quella di rimanere, Pep è un professionista eccezionale. Non riesce a comprendere perchè la sua parola non venga ascoltata. Sinceramente non comprendiamo per quale motivo un club deve intervenire per spiegare un fatto certo, Guardiola vuole rimanere»