La Juve ha sondato il terreno per Pep Guardiola. Le voci si rincorrono: i bianconeri pronti a fare sul serio?

Pep Guardiola alla Juventus? E’ questo il sogno di tanti tifosi della Juventus, è questo il sogno del presidente Andrea Agnelli che starebbe lavorando in gran segreto all’arrivo del tecnico spagnolo in bianconero. La Juve, dopo aver scosso l’ambiente con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, sta pensando a un altro ‘shock’ mediatico con l’arrivo di Pep a Torino. Nelle prossime ore andrà in scena un vertice fondamentale per la Juve, quello tra il presidente Agnelli e l’allenatore Massimiliano Allegri, un incontro che dirà tutto sul futuro della Vecchia Signora.

Intanto, secondo Repubblica, la Juve continua a lavorare al possibile ingaggio di Pep Guardiola. L’allenatore avrebbe un’ambizione: vincere (anche) in Italia. Non subito, probabilmente. Forse tra un anno. Dopo aver trionfato in Spagna, Germania e Inghilterra, il tecnico vuole aggiungere un altro grande successo al suo palmares, vincendo anche nella nostra Serie A. La Juve al momento ha smentito qualsiasi contatto ma qualcosa si sarebbe già mosso. Staremo a vedere. Ancora poche ore, forse pochi giorni, e scopriremo il futuro di Massimiliano Allegri e di conseguenza se il sogno Guardiola rimarrà una suggestione o diventerà realtà.