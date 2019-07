Gueye PSG: un nuovo modo di fare mercato

Il PSG è a un passo da Gueye. I parigini stanno facendo mercato in modo molto diverso rispetto al passato

Idrissa Gueye, centrocampista dell’Everton, diventerà un giocatore del PSG per circa 32 milioni di euro. Questo mercato ha visto un netto cambio di modus operandi della società parigina. Dopo anni di investimenti faraonici, il mercato dei transalpini si sta basando o su occasioni di mercato o su giovani acquistati a cifre oculate.

Sarabia a 18 milioni, Diallo a 32 e Ander Herrera a parametro zero rinforzano l’ossatura della squadra che, negli anni precedenti aveva pesanti lacune in certe zone del campo. In attesa di sapere che succederà a Neymar, il PSG pianifica il futuro.