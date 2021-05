Gyasi: «La famiglia Platek ci ha caricato, cercheremo di dargli una gioia»

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino

«Cercheremo di fare il nostro gioco che ci ha fatto arrivare fino a qua. Cercheremo di portare a casa i tre punti che per noi sono fondamentali. Presidente Platek? Ci ha salutati, sono venuti a parlarci e caricarci. Sono qua per sostenerci, cercheremo di dargli una bella gioia a loro come a tutta la città».