Hakimi Real Madrid: «Non sento la società da quando sono partito»

Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund, ha parlato del suo rapporto con il Real Madrid: ecco le sue parole

Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund, ha parlato a El Chiringuito TV del Real Madrid, club che detiene il suo cartellino.

«Non sento la società da quando me ne sono andato e non mi è stato ancora detto niente sul mio futuro. Per adesso, però, non ci penso molto. Se avrò la possibilità di tornare a giocare nel Real Madrid sarò felice, ma se non dovesse accadere continuerò a crescere e a migliorarmi da un’altra parte».