Handanovic bersagliato di critiche, la Curva Nord sta con il portiere – FOTO

La Curva Nord si è schierata con Samir Handanovic dopo gli errori dell’ultimo periodo

Samir Handanovic non sta attraversando un grandissimo momento, e anche ieri in Inter-Atalanta non è parso sicurissimo in più di un’occasione. C’è chi inneggia al suo addio, ma c’è anche chi resta al fianco del portiere sloveno.

È il caso della Curva Nord nerazzurra che all’esterno di San Siro ha esposto uno striscione in favore di Handanovic: «Testa alta, petto in fuori. La Nord è con te».