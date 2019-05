Hazard Real Madrid: le parole di Maurizio Sarri sul belga – VIDEO

Hazard saluta il Chelsea e aspetta il Real Madrid. Sarri conferma: «Sapevo che voleva andarsene, rispetto la decisione»

Quando le strade di un calciatore e una squadra si devono separare, è più piacevole che ciò avvenga con la conquista di un trofeo. È il caso di Eden Hazard il Chelsea. Il belga, nel post gara della finalissima di Europa League vinta con l’Arsenal, ha sostanzialmente dichiarato che saluterà i Blues. C’è la voglia di sposare una nuova causa, e se la causa si chiama Real Madrid la volontà non può che raddoppiare.

Maurizio Sarri in conferenza non fa altro che confermare quanto fatto presagire dal calciatore. «Sapevo che voleva andarsene. Come ho già detto ho voluto rispettare la sua decisione». A breve i Blancos potranno bussare alla porta del Chelsea per formalizzare il tutto. Intanto, per lasciare i tifosi col sorriso, Hazard ha salutato Londra con una doppietta decisiva.