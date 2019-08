Hellas Verona Bologna: Tomiyasu esordisce con grande personalità

Tomiyasu ha giocato un’ottima partita in Hellas-Bologna. Il terzino giapponese ha dimostrato parecchia personalità

Nell’esordio in campionato del Bologna è spiccato l’esordio in Serie A di Tomiyasu. Nel rammarico dei rossoblu per non aver vinto la partita, arriva comunque soddisfazione per l’ottima partita del terzino giapponese.

Takehiro Tomiyasu é il giocatore che ha completato il maggior numero di passaggi nella metà campo avversaria in questa prima giornata di Serie A: 64. pic.twitter.com/yI77SWrnCW — CalcioDatato (@CalcioDatato) August 27, 2019

Nessun giocatore, in questo primo turno di campionato ha effettuato più passaggi riusciti nella metà campo avversaria di Tomiyasu. Ben 64. Insomma, oltre a Dijks sulla fascia sinistra, i felsinei avranno più qualità anche sul lato opposto.