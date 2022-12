Hellas Verona, Djuric può già partire: la situazione

Milan Djuric, attaccante dell’Hellas Verona, potrebbe già partire nel prossimo mercato di gennaio. La situazione

Milan Djuric può lasciare il Verona a soli sei mesi dal suo arrivo. Oggi La Gazzetta dello Sport ha parlato così del futuro dell’attaccante: “La Salernitana tiene calda la pista Milan Djuric; dopo quattro campionati e ventinove gol con i granata (dallo spareggio per evitare la retrocessione in C fino alla salvezza della scorsa stagione), in estate l’attaccante bosniaco ha lasciato la Salernitana e si è trasferito al Verona.

Ma in Veneto la sua esperienza non è stata fin qui esaltante: pochi minuti giocati e nessun gol. Il Verona potrebbe lasciarlo partire ma il ritorno non è affatto scontato. C’è la concorrenza dello Spezia da superare ma soprattutto occorrerà trovare un’intesa con il Verona e con il giocatore, la Salernitana gradirebbe soltanto il prestito secco per assicurare all’allenatore un attaccante con caratteristiche fisiche differenti da quelli attualmente a disposizione”, si legge. Sono attese importanti novità anche in chiave fantacalcio.