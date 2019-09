Gol e azioni salienti del match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: highlights Atalanta Torino

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Torino, valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20.

3′ Tiro di Berenguer – Clamorosa occasione per il Torino, col giocatore che si divora un gol clamoroso a pochi passi dalla porta. L’arbitro, tuttavia, vanifica tutto fischiando una rimessa dal fondo a causa dell’uscita del pallone sulla linea di fondo.

7′ Parata di Sirigu – Super intervento del portiere granata che a mano aperta nega il gol a Ilicic, che aveva calciato col suo classico sinistro a giro.

12′ Tiro di De Roon – Il centrocampista scarica un destro potente dal limite dell’area: è ancora Sirigu a dire di no.

16′ Parata di Gollini – Izzo vicino alla rete con un’incornata: bravissimo l’estremo difensore bergamasco a smanacciare.

17′ Parata di Sirigu – Sul ribaltamento di fronte Hateboer galoppa per tutta la corsia di destra e scarica il destro secco. Attento Sirigu a bloccare.

24′ Gol di Bonifazi – Stacco imperioso del centrale del Torino che non lascia scampo a Gollini.

32′ Parata di Gollini – Il numero uno orobico si distende bene sulla destra e respinge la conclusione di Rincon.

38′ Gol di Zapata – Contropiede fulminante dell’Atalanta, che coglie di sorpresa il Torino. Zapata, servito in profondità da Pasalic, scarica un destro potentissimo incrociato e va in gol.

43′ Tiro di Zapata – Ancora il colombiano vicinissimo al gol. Stavolta il suo destro accarezza il palo e termina a lato.

47′ Parata di Sirigu – Intervento felino del portiere granata su Toloi, su un colpo di testa del difensore quasi a botta sicura.

54′ Gol di Zapata – Doppietta del colombiano, che si porta a spasso tutta la difesa del Toro e fulmina con un destro secco Sirigu, non esente da colpe.

56′ Gol di Berenguer – Rete altrettanto spettacolare per il fantasista del Toro che fa impazzire la retroguardia dell’Atalanta, prima di battere Gollini con un colpo da biliardo.

66′ Gol di Izzo – Il difensore campano sfrutta un cross da calcio di punizione per battere per la terza volta Gollini e riportare in avanta i granata.