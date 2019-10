Gol e azioni salienti del match tra Inter e Borussia Dortmund, valido per la terza giornata della Champions League 2019/20.

22′ Gol Lautaro – Imbucata centrale di De Vrij che pesca sul filo del fuorigioco Lautaro Martinez che in scivolata batte Burki

Lautaro Martinez strikes again!

5 goals in his last 4 games

pic.twitter.com/uMYLmY7sJA

— Daniele (@EdenDassidy) October 23, 2019