HIGHLIGHTS Sassuolo Torino: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Sassuolo e Torino, valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21.

33′ Gol Linetty – Cross dalla destra, nessuno intercetta, il pallone arriva a Linetty che controlla e batte Consigli con un destro sporco.

71′ Gol Djuricic – Manovra avvolgente del Sassuolo, cross di Muldur deviato, si avventa Djuricic che col tacco trova l’1-1.

77′ Gol Belotti – Il Gallo segna sempre al Sassuolo e si conferma bestia neroverde. Addomestica un lancio lungo superando Chiriches con il fisico e poi Ferrari con una finta e infine Consigli con un destro vincente.

79′ Gol Lukic – Ancora un gran lavoro di Belotti che serve Lukic, gran diagonale vincente del numero 7 e 1-3 granata.

83′ Gol Chiriches – Bomba all’incrocio da oltre 25 metri: imparabile per Sirigu! La riapre il Sassuolo!

Through the fog! What a hit from Vlad Chiriches pic.twitter.com/EZ81jZbcFY

