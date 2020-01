Gol e azioni salienti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Verona Lecce

Gol e azioni salienti del match tra Hellas Verona e Lecce, valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20.

4′- Lancio in profondità per Lapadula che salta Silvestri ma tira addosso a Rrahmani. Azione comunque fermata per offside.

12′- Una bella triangolazione del Verona porta Verre al tiro dal limite, palla di poco fuori.

15′- Giallo per Tachtsidis, che ostacola Amrabat al limite dell’area.

19′- GOL DEL VERONA! Corner di Veloso e stacco magistrale di Pawel Dawidowicz! Primo gol in A per il polacco!

22′- Cross di Lazovic per Pessina, che viene anticipato e investito da Gabriel in uscita alta. Solo una botta per il monzese, che si alza dopo lo scontro.

24′- Calcio piazzato per i gialloblù dalla sinistra e stacco di Kumbulla, palla alta.

28′- Cambio forzato per Liverani, che toglie Gabriel per Vigorito.

34′- GOL DEL VERONA! Ha segnato Matteo Pessina! Lazovic lavora palla sull’out di sinistra e serve un cioccolatino per Pessina che replica il gol dell’andata.

37′- Altra palla invitante di Lazovic, ma Di Carmine non ci arriva.

43′- Secondo cambio per gli ospiti: fuori Lucioni, dentro Majer.

43′- Occasione Lecce con Lapadula, palla sul fondo.

45′-Tre minuti di recupero.

47′- Incrocio dei pali di Majer che scocca un bel sinistro da fuori area.

48′-Fine primo tempo.

87′- GOL DEL VERONA! Ha segnato Pazzini, che dagli undici metri spiazza Vigorito.