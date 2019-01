Higuain al Chelsea: la Juve ci può guadagnare comunque 45 milioni

Higuain a un passo dal Chelsea (via Milan) dopo il via libera della Juventus: i bianconeri avrebbero trovato con i Blues la formula giusta per il trasferimento dell’argentino

Tutto è ormai fatto e, come vi avevamo svelato già ieri in anticipo e in esclusiva, probabilmente già oggi Gonzalo Higuain diventerà un giocatore del Chelsea. L’attaccante del Milan, in prestito dalla Juventus, avrebbe ricevuto proprio ieri il via libera definitivo per la nuova esperienza inglese: i bianconeri, impegnati in Supercoppa Italiana a Gedda contro i rossoneri, alla fine avrebbero trovato una quadra con i Blues. La formula giusta è quella del prestito oneroso semestrale del Pipita fino al termine della stagione, con obbligo di rinnovo del prestito stesso da parte del Chelsea per un’altra stagione al verificarsi di determinate condizioni (probabilmente legate alle presenze in campo dell’argentino).

L’ultimo dubbio bianconero relativamente all’operazione riguardava la possibilità di incassare i 36 milioni di euro inizialmente pattuiti col Milan per il riscatto di Higuain. Alla fine l’accordo però, nella sostanza, dovrebbe comunque garantire alla Juve quanto stabilito ed anzi anche di più: la Juve riceverà infatti 9 milioni di euro cash subito per il prestito dell’attaccante (come sarebbe dovuto avvenire col Milan), mentre il diritto di riscatto è fissato sempre a circa 36 milioni di euro nel 2020. Al momento non si ha notizia di alcun obbligo da parte dei Blues, ma il comunicato ufficiale juventino dovrebbe togliere ogni dubbio in merito.