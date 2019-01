Higuain vola a Londra: già stabilita la data del debutto col Chelsea

Juventus, tutto fatto per il passaggio di Higuain al Chelsea. Per l’ex Milan debutto previsto settimana prossima contro il Tottenham: ecco le cifre dell’affare

L’affare che porterà Gonzalo Higuain al Chelsea è ormai in dirittura di arrivo: già in giornata l’attaccante argentino, reduce dal prestito al Milan e in partenza verso Londra, dovrebbe essere girato dalla Juventus nuovamente in prestito ai Blues dell’amico Maurizio Sarri. Probabilmente domani il Pipita si sottoporrà alle visite mediche di rito con il nuovo club, mentre sarebbe già stata stabilita la data del suo debutto con la nuova maglia: non chiaramente quella di domani, quando il Chelsea affronterà l’Arsenal nel derby, ma molto più probabilmente quella del 24 gennaio, in un altro derby londinese, stavolta contro il Tottenham, per il ritorno della Carabao Cup (la coppa di lega inglese). Per quell’occasione Higuain avrà modo anche di presentarsi ufficialmente al pubblico di Stamford Bridge.

Pochi dubbi anche sui termini dell’operazione, come vi avevamo già anticipato ieri: l’argentino passerà al Chelsea dalla Juventus in prestito oneroso da qui a fine stagione per circa 9 milioni di euro lordi (la stessa cifra che il Milan avrebbe dovuto ancora corrispondere ai bianconeri), mentre a fine stagione a favore dei Blues è fissato un diritto di estensione del prestito per un’altra stagione. Alla fine della stagione 2019/2020 infine il Chelsea avrà un’opzione di riscatto sul Pipita di circa 36 milioni di euro (più o meno lo stesso diritto che aveva anche il Milan). Nella sostanza la Juve dovrebbe guadagnare dalla cessione di Higuain comunque i 45 milioni di euro inizialmente preventivati, con conseguente risparmio dell’ingaggio. Un risparmio anche per il Milan, che con l’acquisto di Krzysztof Piatek e la rinuncia all’argentino, avrà modo di spendere meno rispetto a quanto previsto.