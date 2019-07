Higuain alla Roma, stretta finale: ecco il nodo da sciogliere

La Roma vuole stringere i tempi per arrivare a Gonzalo Higuain: oggi Petrachi vedrà la dirigenza bianconera in Lega

Potremmo chiamarla “la settimana di Gonzalo Higuain”. Roma e Juve sono già d’accordo, ma resta da convincere l’attaccante. Compito che spetta a Petrachi, che in settimana ha in programma un incontro con l’entourage dell’argentino. Il diesse è convinto che fino al prossimo fine settimana non succederà niente, ma intanto deve preparare il terreno per portare a Trigoria il centravanti.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma ha già ottenuto il via libera dalla Juve a trattare con Higuain ma il grande nodo da superare sarà proprio convincere l’argentino ad andare via da Torino. Alla Roma sarebbe uomo simbolo di uno spogliatoio alla ricerca di un leader. La Juve gli riconoscerebbe una buonuscita per colmare la differenza di ingaggio. Insomma, è tutto apparecchiato per la buona riuscita dell’affare ma bisogna convincere Higuain a sedersi al tavolo.