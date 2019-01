Higuain al Chelsea, le cifre ufficiali del riscatto dalla Juventus

Higuain al Chelsea è la notizia del giorno, il Pipita abbraccia nuovamente Sarri dopo l’esperienza di Napoli. Ecco le cifre ufficiali

La notizia è ufficiale da qualche minuto: Gonzalo Higuain è il nuovo attaccante del Chelsea. Che accordo è stato trovato tra Milan, Juventus e Chelsea? Con quale formula l’attaccante argentino si trasferisce a Londra? Il comunicato ufficiale della Juventus fa chiarezza sulle cifre dell’operazione e sulle modalità di riscatto del cartellino da parte dei Blues. Il calciatore, dopo la risoluzione del prestito al Milan, si trasferisce al Chelsea di Maurizio Sarri.

Questo il comunicato diramato dalla società bianconera: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo con la società AC Milan S.p.A. relativo al trasferimento temporaneo del calciatore Gerardo Gonzalo Higuain e di aver contestualmente perfezionato l’accordo con la società inglese Chelsea Football Club Ltd per la cessione a titolo temporaneo del calciatore fino al 30 giugno 2019. Tali operazioni non generano effetti economici significativi nell’esercizio in corso».

Prosegue la nota ufficiale del sito web nella quale viene fatta luce su modalità del prestito e dell’eventuale diritto di riscatto: «Il contratto prevede la facoltà per il Chelsea FC di estendere la durata del prestito fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili nell’esercizio 2019/2020, o di acquisire a titolo definitivo il calciatore a fronte di un corrispettivo di € 36 milioni pagabili in due esercizi».