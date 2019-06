Higuain dice addio ai social: il messaggio del Pipita

Gonzalo Higuain ha deciso di cancellare il suo account di Instagram: il messaggio del Pipita che spiega la sua scelta

Non è stato un anno facile per Gonzalo Higuain, che dopo le esperienze sfortunate al Milan e al Chelsea non sa cosa farà nel suo futuro. Il Pipita, dopo questo periodo difficile, ha preso una decisione importante: chiudere il suo profilo Instagram.

«Ciao a tutti, vorrei comunicare che da oggi questo non è più il mio profilo ufficiale Instagram, grazie mille vi auguro una buona giornata» ha scritto l’attaccante argentino.