La Juventus avrebbe offerto Gonzalo Higuain all’Inter. Il Chelsea non sembra convinto del riscatto: le ultime

Gonzalo Higuain–Juve: cosa accadrà nel prossimo futuro? Un bel dilemma per la Juve e per lo stesso Pipita, con il club bianconero che rischia di ritrovarsi un peso in squadra. Il centravanti argentino prestato al Chelsea non rientra nei piani bianconeri e non sembra rientrare nemmeno nei piani dei Blues: il club londinese, secondo La Stampa, non vorrebbe riscattare il Pipita a fine stagione e vorrebbe rispedirlo al mittente (le parti hanno un accordo per prolungare il prestito ma il Chelsea, che ha il mercato bloccato, potrebbe anche riscattare l’attaccante, ipotesi al momento lontana dalla realtà).

Gonzalo Higuain, salvo sorprese, non verrà riscattato dal Chelsea e a giugno verrà rispedito indietro alla Juventus. La Juve, che ha investito 90 milioni nel 2016, rischia di mettere a bilancio una minusvalenza. I bianconeri sembrano escludere, almeno per il momento, una permanenza del Pipita: l’argentino guadagna 7,5 milioni fino al 2021 e difficilmente rimarrà a Torino per fare la riserva a Mandzukic. La Juve avrebbe così effettuato un tentativo con l’Inter, ancora alle prese con il caso Icardi. Beppe Marotta però non intende fare ‘favori’ alla sua ex squadra e avrebbe rispedito al mittente l’offerta.