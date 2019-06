Higuain Juve: come Sarri può sfruttare il Pipita

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juve. Eppure Sarri saprebbe esaltare le caratteristiche dell’argentino, soprattutto in rifinitura

A causa di un ingaggio elevatissimo e di un ultimo anno e mezzo caratterizzato da un evidente calo, ci sono incognite sulla permanenza di Gonzalo Higuain alla Juve. Ciò sarebbe un vero peccato: oltre al passato di Sarri con l’argentino, il Pipita sarebbe un partner perfetto per Cristiano Ronaldo.

Il portoghese si è sempre esaltato quando ha potuto giocare con attaccanti creativi vicini a lui. Proprio come Benzema, Higuain ha spiccate qualità in visione di gioco e in rifinitura. Se stesse bene, sarebbe un ottimo partner per CR7.