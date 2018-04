Il grande ritorno di Higuain: il Pipita al Bernabeu per sognare un’impresa (quasi) impossibile

Il centravanti argentino pronto a tornare nella sua vecchia casa. Higuain grande ex in Real Madrid-Juventus

Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in chiaro. I tifosi bianconeri sognano una impresa che avrebbe del clamoroso ma che è (quasi) impossibile. Massimiliano Allegri ha invitato i suoi a crederci, Zidane ci ha tenuto a mettere in allerta i suoi. Comunque vada, quella di mercoledì sera non sarà una sfida come tutte le altre per Gonzalo Higuain. Il Pipita tornerà per la prima volta da avversario al Santiago Bernabeu, dove tutto ebbe inizio. Il centravanti fu acquistato a 19 anni, dal Real di Fabio Capello.

Sei stagioni e mezza nel Real Madrid condite da 121 gol in 264 presenze prima del trasferimento al Napoli. Una convivenza non semplice con Karim Benzema, pupillo del presidente Florentino Perez. Con il Napoli non ha mai affrontato il Madrid da avversario, con la Juve lo ha già fatto, l’anno scorso, ma il primo incrocio è stato uno shock: la notte della finale persa a Cardiff. Quella di mercoledì sarà la prima volta al Bernabeu da avversario. Una notte speciale per Gonzalo Higuain che culla il sogno di una clamorosa rimonta contro la sua ex squadra. Il numero 9 spera di trascinare la sua Juve nel tempio del madridismo.