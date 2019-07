Higuain Roma, Petrachi apre uno spiraglio all’argentino: «Per ritrovarlo non c’è soluzione migliore dei giallorossi, deve crederci»

Gianluca Petrachi non chiude la porta a un possibile arrivo di Higuain alla Roma. Si è presentato con autorità, il direttore sportivo, mettendo in chiaro determinate cose, tra cui la possibilità di Dzeko di partire in direzione Inter: «Se vuole andar via i nerazzurri devono pagare bene il giocatore e devo avere i soldi in tasca, altrimenti non lo faccio». Più chiaro di così.

Se, tuttavia, il club di Zhang dovesse sborsare la cifra richiesta, Dzeko saluterebbe. Ed è con quest’eventuale scenario che si parlerebbe in maniera insistente di Gonzalo Higuain. Il neo d.s. lo “coccola” così: «Qualora si dovesse aprire qualcosa con la Juventus, lui deve essere il primo a crederci. Sto cercando di portare calciatori con questa voglia, non è il campione a farmi mettere il salame sugli occhi e non vedere se non ci sono motivazioni. Per ritrovare il vero Higuain non c’è soluzione migliore della Roma. Qui potrebbe seguire le orme di Batistuta, qui ha lasciato un segno indelebile».